Джонсон выдвинул Евросоюзу условие по Brexit

По словам британского премьера, ратификация Brexit будет возможна только в случае отказа от "запасного механизма" по Северной Ирландии.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Европейского Союза при одном условии,пишет Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Европейского Союза при одном условии,пишет The Guardian

Так, условием Джонсона есть отказ от механизма, призванного предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией - "ирландского бэкстопа".

"Если мы избавимся от бэкстопа целиком и полностью, то мы достигнем большого прогресса", - сказал он..

Британский премьер заявил, что этот механизм "пытается разделить" Великобританию, и назвал его антидемократическим.

Джонсон отметил, что не хочет "жесткого" Brexit по сценарию без сделки, однако, по его словам, Британия должна настаивать на отказе от "бэкстопа".

Новый британский премьер-министр заявил, что Великобритания не только выйдет из состава Евросоюза до 31 октября, но и заключит более выгодное соглашение по Brexit с ЕС.

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