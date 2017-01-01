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Джонсон выдвинул Евросоюзу условие по Brexit

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По словам британского премьера, ратификация Brexit будет возможна только в случае отказа от "запасного механизма" по Северной Ирландии.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Европейского Союза при одном условии,пишет The Guardian.
 
Так, условием Джонсона есть отказ от механизма, призванного предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией - "ирландского бэкстопа".
 
"Если мы избавимся от бэкстопа целиком и полностью, то мы достигнем большого прогресса", - сказал он..
 
Британский премьер заявил, что этот механизм "пытается разделить" Великобританию, и назвал его антидемократическим.
 
Джонсон отметил, что не хочет "жесткого" Brexit по сценарию без сделки, однако, по его словам, Британия должна настаивать на отказе от "бэкстопа". 
 
Напомним, ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с Джонсоном отказался возобновить переговоры об условиях Brexit
 
Новый британский премьер-министр заявил, что Великобритания не только выйдет из состава Евросоюза до 31 октября, но и заключит более выгодное соглашение по Brexit с ЕС.

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Теги: Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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