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Трамп намерен приравнять антифашистов к террористам

Комментариев: 1
Американский лидер предложил приравнять движение антифашистов в США к статусу террористической организации.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп

Движение американских антифашистов в США могут объявить террористической организацией. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter в субботу, 27 июля.
 
"Рассматривается возможность объявить ANTIFA (движение американских антифашистов – ред.), сумасшедших трусливых леворадикалов, которые бьют людей (только тех, кто не может дать сдачу) по голове бейсбольными битами, террористической организацией", – сообщил глава Белого дома.
 
Трамп также сравнил антифашистов с уличной бандой латиноамериканцев MS-13, считающейся самой наиболее опасной в США.
 
По мнению президента США, запрет движения приведет к тому, что полиции будет легче делать свою работу.

"Хватит ныть". Трампа опять винят в расизме
 
Напомним, ранее Трамп разместил твит, в котором призвал "прогрессивных" представительниц от Демократической партии вернуться в страны, откуда родом их семьи.

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Теги: США, Трамп, антифашисты, указы Трампа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
alex_br    28.07.2019, 04:20
Оценка:  +1
alex_br
Белые братья, куклуксклановцы и реднеки приятно порадовались, не зря поддержали Трампа на выборах )
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