Трамп намерен приравнять антифашистов к террористам

Американский лидер предложил приравнять движение антифашистов в США к статусу террористической организации.



Движение американских антифашистов в США могут объявить террористической организацией. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter в субботу, 27 июля.



"Рассматривается возможность объявить ANTIFA (движение американских антифашистов – ред.), сумасшедших трусливых леворадикалов, которые бьют людей (только тех, кто не может дать сдачу) по голове бейсбольными битами, террористической организацией", – сообщил глава Белого дома.



Трамп также сравнил антифашистов с уличной бандой латиноамериканцев MS-13, считающейся самой наиболее опасной в США.







"Хватит ныть". Трампа опять винят в расизме По мнению президента США, запрет движения приведет к тому, что полиции будет легче делать свою работу.

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