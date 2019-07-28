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КНДР отпустила задержанное российское судно

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Задержанное в Северной Корее 17 июля российское рыболовецкое судно Сянхайлинь-8 отпущено.
Российское рыболовецкое судно Сянхайлинь-8
Российское рыболовецкое судно Сянхайлинь-8
pixabay.com

Власти Северной Кореи отпустили российское рыболовецкое судно Сянхайлинь-8, которое было задержано в середине июля, сообщило российское посольство в Пхеньяне в Twitter.
 
Отмечается, что власти КНДР сообщили капитану корабля о готовности отпустить весь экипаж, а через три с половиной часа Сянхайлинь-8 отошел от причала порта в городе Вонсан и направился к побережью Южной Кореи. Там на берег должны сойти два гражданина этой страны, входившие в экипаж. В дальнейшем Сянхайлинь-8 вернется в Россию.



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Напомним, рыболовецкое судно Сянхайлинь-8 было задержано 17 июля. Власти КНДР утверждали, что оно нарушило территориальные границы Северной Кореи. На борту находились 17 членов экипажа, из которых 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.

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Теги: Россия, Северная Корея, судно, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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