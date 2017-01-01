Клоун спровоцировал массовую драку на круизном судне

Инцидент произошел на борту лайнера Britannia, который совершал недельный круиз по норвежским фьордам.

Клоун стал причиной драки на круизном судне pixabay.com



Переодетый в клоуна пассажир стал причиной массовой драки на круизном судне Britannia, сообщает

Переодетый в клоуна пассажир стал причиной массовой драки на круизном судне Britannia, сообщает The Guardian

Клоун со своей подругой совершил нападение на шестерых человек, в том числе бармена, который попытался разнять потасовку. В ходе драки пассажиры лайнера использовали посуду и предметы мебели.



Пассажиры судна, которое совершало недельный круиз по норвежским фьордам, получили ушибы и порезы. 43-летний пассажир-клоун и его 41-летняя спутница были задержаны.

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