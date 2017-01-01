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Клоун спровоцировал массовую драку на круизном судне

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Инцидент произошел на борту лайнера Britannia, который совершал недельный круиз по норвежским фьордам.
Клоун стал причиной драки на круизном судне
Клоун стал причиной драки на круизном судне
pixabay.com

Переодетый в клоуна пассажир стал причиной массовой драки на круизном судне Britannia, сообщает The Guardian.
 
Клоун со своей подругой совершил нападение на шестерых человек, в том числе бармена, который попытался разнять потасовку. В ходе драки пассажиры лайнера использовали посуду и предметы мебели.
 
Пассажиры судна, которое совершало недельный круиз по норвежским фьордам, получили ушибы и порезы. 43-летний пассажир-клоун и его 41-летняя спутница были задержаны.

Напомним, ранее в Германии злые клоуны нападали на граждан. В 2016 году в Британии во время шоу клоун нокаутировал зрителя.

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Теги: судно, драка, лайнер, клоун
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Источник: korrespondent.net

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