Клоун спровоцировал массовую драку на круизном судне
Инцидент произошел на борту лайнера Britannia, который совершал недельный круиз по норвежским фьордам.
Переодетый в клоуна пассажир стал причиной массовой драки на круизном судне Britannia, сообщает The Guardian.
Клоун со своей подругой совершил нападение на шестерых человек, в том числе бармена, который попытался разнять потасовку. В ходе драки пассажиры лайнера использовали посуду и предметы мебели.
Пассажиры судна, которое совершало недельный круиз по норвежским фьордам, получили ушибы и порезы. 43-летний пассажир-клоун и его 41-летняя спутница были задержаны.
Напомним, ранее в Германии злые клоуны нападали на граждан. В 2016 году в Британии во время шоу клоун нокаутировал зрителя.
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