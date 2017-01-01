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В Чили разлили десятки тысяч дизтоплива

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Разлив топлива произошел на острове Гуарельо, расположенном в Тихом океане в 250 км от города Пуэрто-Наталес.
Погодные условия пока препятствуют распространению топлива
Погодные условия пока препятствуют распространению топлива
24horas.cl

В Чили около 40 тысяч литров дизельного топлива попали в окружающую среду, в том числе в океан, из-за инцидента на терминале чилийской горнодобывающей и сталелитейной компании CAP на юге страны.

Как сообщает телеканал 24 Horas, разлив топлива произошел на острове Гуарельо, расположенном в Тихом океане в 250 км от города Пуэрто-Наталес.

Власти направили к месту инцидента два судна для устранения последствий аварии. Как отметил в эфире телеканала глава морского управления региона Рональд Бааш, погодные условия пока препятствуют распространению топлива.

"Пока мы можем сказать, что разлив ограничивается зоной, но нам нужно дождаться прибытия наших средств, чтобы сформировать собственное представление о том, что там происходит", - добавил он.

СМИ напоминает, что на Гуарельо находятся крупные месторождения известняка, разработкой которых занимается CAP.

Ранее ученые предсказали глобальную экологическую катастрофу.

 

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Теги: экология, топливо, загрязнение воздуха, загрязнения окружающей среды, Чили, экологическая катастрофа, дизтопливо
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Источник: korrespondent.net

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