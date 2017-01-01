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Стрельба в Нью-Йорке: один погибший, 11 пострадавших

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Инцидент произошел на детской площадке. Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.
В настоящее время полиция ведет поиски стрелка
В настоящее время полиция ведет поиски стрелка
ABC

Один человек погиб, еще 11 пострадали при стрельбе в районе Бруклин в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отмечает газета, стрельба произошла на уличном празднике.

Один человек погиб на месте происшествия, сообщил источник в полиции изданию New York Daily News. Другие источники сообщили, что среди раненых был по крайней мере один ребенок.

В настоящее время полиция ведет поиски нападающего. Детективы уже обнаружили брошенную им оружие.

По данным СМИ, стрельба произошла на детской площадке.

Ранее в Австрии политик стрелял с балкона по воображаемым портретам президента.

 

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Теги: США, Нью-Йорк, стрельба, жертвы, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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