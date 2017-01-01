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В США изъяли 13 тонн кокаина

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Наркотиков были конфискованы в результате шести операций, проведенных с середины июня по середину июля.
Наркотики изъяли в результате шести спецопераций
Наркотики изъяли в результате шести спецопераций
dvidshub.net

Корабль Береговой охраны США доставил в Сан-Диего 13 тонн кокаина, который был конфискован в результате нескольких операций в восточной части Тихого океана. Об этом сообщает Голос Америки.

По данным правоохранителей, общая стоимость конфискованных наркотиков около 350 млн долларов. Так, 13 тонн наркотиков были конфискованы в результате шести операций, проведенных с середины июня по середину июля. Отмечается, что в Сан-Диего наркотики будут уничтожены правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что сотрудники испанской полиции задержала в аэропорту Барселоны мужчину, который пытался ввезти под париком полкилограмма кокаина. 

 

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Теги: наркотики, США, кокаин, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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