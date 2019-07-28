Москвичи скандировали "Путин х#йло!": Задержано более 1300 протестующих

События в Москве активно комментируют украинские пользователи соцсетей.

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В центре Москвы проходил несанкционированный митинг “За честные выборы“ в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации.

Последние данные о задержанных публикует ОВД-Инфо.

По данным МВД, в акции приняли участие 3500 человек. В действительности, вероятно, участников было больше. Протестующие планировали собраться у здания мэрии, но силовики блокировали все подходы к ней, и начали оттеснять людей.

В результате задержали 1316 человек (по данным ОВД-Инфо на 01:10). МВД отчиталось о задержании 1074 человек. Из них несовершеннолетних - около 25 человек.

Задержанным вменяют нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Им грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

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Пострадали несколько журналистов: в частности, сотрудницу РБК Елену Шевелеву ударил полицейский, а оператору известного российского урбаниста Ильи Варламова Алексею Солоухину разбили нос. Граждан массово били дубинками, на участников акции натравливали служебных собак. Кроме того, неизвестные распылили в толпе перцовый газ, от которого пострадали и граждане, и силовики. Избиты сотрудниками полиции 77 человек (по данным издания Baza, которое не указывает источник информации этой статистики).

События в Москве активно комментируют украинские пользователи соцсетей.

Как сообщалось 27 июля, у здания мэрии в Москве проходила акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов.

Людям разбивали головы в кровь, ломали конечности.

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