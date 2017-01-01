Умер российский журналист Владимир Кара-Мурза

Кара-Мурза был журналистом, теле- и радиоведущим, историком.

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Российский журналист Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни.

Об этом в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

“Ушел в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно“, - написал Кара-Мурза-младший.

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Владимир Кара-Мурза окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. С 1992 года он начал работать на телевидении в качестве редактора и корреспондента программы “Итоги“ Евгения Киселева, сначала на Первом канале, а затем на только что созданном НТВ.

С 1995 по 2001 год вел собственную программу “Сегодня в полночь“ на НТВ. В дальнейшем эта программа выходила на ТНТ, ТВ-6 и RTVi. Сотрудничал с радиостанциями “Эхо Москвы“ и “Свобода“.

В 1996 году за свою профессиональную деятельность Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов “Золотое перо России“.

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