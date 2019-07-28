Навального госпитализировали со странной аллергией

У российского оппозиционера Навального сильный отек лица и покраснение кожи. Раньше у него никогда в жизни не было аллергии.

Что именно вызвало аллергию, пока не установлено echo.msk.ru

Алексей Навальный, находящийся под административным арестом, госпитализирован в московскую ГКБ 64.

Об этом сообщает Telegram-канал 112 без указания источника информации.

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По его данным, у блогера сильно обострилась аллергия. В больницу Навального доставили из спецприемника, где он отбывает 30 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции оппозиции. Его задержали 24 июля и в тот же день заключили под стражу.

Как сообщалось 27 июля, у здания мэрии в Москве проходила акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов. Людям разбивали головы в кровь, ломали конечности.

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