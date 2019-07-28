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В Ливии уничтожены два украинских самолета - СМИ

Комментариев: 1
Официальной информации о ракетных ударах по аэропорту, на котором уничтожены якобы украинские самолеты нет.
СМИ заявляют об уничтожении украинских транспортников, якобы перевозивших оружие
СМИ заявляют об уничтожении украинских транспортников, якобы перевозивших оружие
twitter.com/Balzawawi_ly

В Ливии в результате удара по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, уничтожены два самолета Ил-76. Об этом сообщает Al-Jazeera.

По данным авиационного ресурса avia.pro, в результате ракетного удара могли быть уничтожены два транспортных самолета Ил-76, и оба принадлежат Украине.

А в Telegram-канале Галлифрейские технологии сообщается, что украинские грузовые воздушные суда были зафрахтованы ОАЭ и перевозили в Ливию из Турции запрещенное оружие. Также в опубликованной на канале новости сказано, что командир одного экипажа погиб, а судьба остальных пилотов пока неизвестна.

Согласно другим данным, именно в результате удара Ливийской национальной армии, о чём свидетельствует видео, были уничтожены самолеты перевозившие вооружение для Правительства национального единства. Согласно последним сводкам, ракетные удары наносились исключительно Ливийской национальной армией, в частности, сообщалось о нанесении ударов по Международному аэропорту Мисрата.

Официальные комментарии по данному поводу отсутствуют, однако спутниковые снимки свидетельствуют о том, что как минимум один самолёт был уничтожен на авиабазе Аль Джафра, находящейся под контролем Ливийской национальной армии.

Напомним, в начале июля Совбез ООН призвал все стороны конфликта в Ливии к деэскалации и возвращению к процессу политического урегулирования под эгидой организации.

 

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Теги: аэропорт, Ливия, самолеты, ракетний удар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    28.07.2019, 16:53
Оценка:  -2
Антибес
Ничего страшного!У нас ещё есть немало советских"кукурузников" !
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