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На набережной Питера найден мертвым чемпион мира по кикбоксингу

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Спортсмена застрелили в голову.
Погибшему был 51 год
Погибшему был 51 год
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В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки нашли тело бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко.

Об этом сообщает Лента.Ру

По информации издания, 51-летнего Карпенко застрелили в голову. Обстоятельства преступления спортсмена выясняются.

О пропаже мужчины заявил неделю назад его сын, спортивный блогер Юрий Карпенко, более известный широкой публике под псевдонимом Юра Зефир.

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Карпенко  в 1991 году выиграл чемпионат СНГ, в 1992-м стал чемпионом России. В 1993 году вышел в финал чемпионата Европы по кикбоксингу. Позже выступал за немецкий клуб по кикбоксингу в Берлине. В последние годы жизни спортсмен тренировал молодежь.

Как сообщалось 28 марта, в страшном ДТП погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу.

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Теги: спортсмен, Санкт-Петербург, убийство, труп, Россия
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