В Румынии поймали серийного убийцу-педофила
В Бухаресте тысячи людей приняли участие в акции протеста из-за изнасилования и убийства 15-летней девушки в городе Каракал, сообщает Европейская правда в воскресенье, 28 июля.
Протесты спровоцировали некомпетентность полиции, из-за которой погибла 15-летняя Александра. По сообщениям, полиции понадобилось 19 часов, чтобы найти девушку, которая трижды звонила по номеру экстренной службы.
По телефону она утверждала, что ее избил и изнасиловал мужчина, который подобрал ее по дороге, когда она добиралась автостопом в Каракал из соседнего села.
Как сообщают местные СМИ, убийца задержан и арестован. Во время обыска среди бетонных конструкций, металлических бочек и заполненных водой ям сотрудники правоохранительных органов обнаружили сгоревшие останки как минимум четырех человеческих трупов. Александра (15 лет) и Михаела (19 лет) стали последними жертвами 57-летнего автомеханика по имени Георге Динкэ.
“Это был звонок от пропавшей девушки, вчера, STS (сервис телекоммуникаций) послал нам область и три неправильных местоположения. Люди из района пошли туда и ничего не нашли... Но в процессе поисков они увидели машину, которая несколько раз появлялась на фотографиях. Ее обыскали и обнаружили в бочке еще человеческие останки с кольцами, украшениями, — сказал Джеорджан Дрэган, пресс-секретарь румынской полиции.
Александра пропала за 2 дня до того, как были найдены ее останки, Михаела исчезла 4 месяца назад. Обе были изнасилованы и убиты. Их останки были найдены даже в холодильнике в доме убийцы.
Убийца жил какое-то время в Италии, откуда был депортирован. Он в разводе, у него четверо совершеннолетних детей. Девочек он держал на складе, построенном из кирпича и бетона.
Подозреваемого Динкэ в румынской прессе уже сравнивают с американским серийным убийцей и некрофилом Тедом Банди.
Напомним, в июне в Украине был зафиксирован всплеск случаев сексуального насилия и убийства детей.
Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофиловв возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр.
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