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В Персидский залив прибыл второй британский фрегат

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Фрегат Duncan присоединился к фрегату Montrose для сопровождения судов, идущих через Ормузский пролив.
Британский фрегат Duncan
Британский фрегат Duncan
ru.krymr.com
В Персидский залив прибыл еще один военный корабль Королевского флота Великобритании, сообщает BBC в воскресенье, 28 июля.
 
 
Фрегат Duncan присоединился к фрегату Montrose для сопровождения судов, идущих под британским флагом через Ормузский пролив. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна продолжает настаивать на дипломатическом разрешении кризиса с Ираном.
 
"Свобода судоходства в Ормузском проливе является жизненно важной не только для Великобритании, но и для наших международных партнеров и союзников. Торговые корабли должны быть способны законно путешествовать и безопасно доставлять груз в любой точке мира", - подчеркнул чиновник.

Ранее британское министерство транспорта повысило уровень безопасности морских перевозок под флагом Британии до уровня 3 и продолжает рекомендовать избегать прохода через Ормузский пролив.

Позже госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.

 

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Теги: Британия, корабль, Великобритания, Персидский залив
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Источник: korrespondent.net

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