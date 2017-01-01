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В Нигерии расстреляли похоронную церемонию: более 60 погибших

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Боевики "Боко Харам" устроили бойню в одной из деревень в штате Борно. Погибли по меньшей мере 65 человек.
За десять лет боевики "Боко Харам" убили более 27 тысяч человек
За десять лет боевики "Боко Харам" убили более 27 тысяч человек
kokolife.ng

В результате нападения боевиков "Боко харам" на северо-востоке Нигерии погибли 65 человек. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление представителя местных властей.

По его данным, боевики на мотоциклах прибыли в одну из местных деревень в штате Борно и открыли огонь по людям, возвращавшимся с похоронной церемонии. Еще не менее десяти мирных жителей получили серьезные ранения.

Напомним, такое же крупное нападение Боко харам состоялось в феврале - тогда погибли 60 мирных жителей.

Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения в соседних странах: Нигере, Камеруне и Чаде.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

 

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Теги: теракт, Нигерия, нападение, Боевики, Боко Харам
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Источник: korrespondent.net

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