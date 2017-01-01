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В Вене обсудили ядерную программу Ирана

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Представители министерств иностранных дел пяти стран не пришли к соглашению по ядерной программе Ирана.
Иран отказывается выполнять ядерное соглашение с Европой
Иран отказывается выполнять ядерное соглашение с Европой

В Вене в воскресенье, 28 июля, состоялась встреча заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Китая, Франции, Великобритании и Германии по соглашению о ядерной программе. Об этом сообщает издание ORF.

По словам замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, стороны не пришли к соглашению.

"Атмосфера была конструктивной. Обсуждение прошло хорошо. Не могу сказать, что мы все решили, но есть много обязательств", - заявил после встречи Аракчи, добавив, что Иран продолжит сокращать свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Он заявил, что участники СВПД в ближайшее время намерены провести встречу на уровне министров, однако пока ее дата не определена.

США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке в мае 2018 года. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции. 

Недавно Иран начал обогащать уран выше нормы, одобренной ядерной сделкой. Тегеран предупредил, что будет нарушать и другие положения, если Европа не найдет способ выполнить свою часть сделки.

Речь идет о специальном механизме, который этой зимой запустили Германия, Франция и Британия, чтобы обходить американские санкции против Ирана. Об этом подробно в материале Спасение Ирана: как Евросоюз обходит санкции США.

 

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, Вена, ядерна програма
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Источник: korrespondent.net

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