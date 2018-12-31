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Трамп намерен сменить главу Нацразведки – СМИ

Комментариев: 1
Сенатор от Техаса Джон Рэтклифф является главным претендентом на должность главы Нацразведки.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп

Президент США в ближайшие дни примет отставку главы Национальной разведки США Дэниела Коутса, сообщает The New York Times.
 
Главным претендентом на данную должность является сенатор от Техаса Джон Рэтклифф. Именно его, по информации издания, Трамп намерен поставить во главе ведомства.
 
Трамп и Коутс часто спорили по поводу проводимой США политики, в частности, в отношении России.

Напомним, 24 июля новым министром обороны США официально стал Марк Эспер. Предыдущий глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку 31 декабря 2018 года.

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Теги: США, Трамп, Дональд Трамп, разведка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mirbigstar    29.07.2019, 00:02
Оценка:  0
mirbigstar
А кого он планирует в Украине поставить на такую должность?
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