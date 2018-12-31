Трамп намерен сменить главу Нацразведки – СМИ

Сенатор от Техаса Джон Рэтклифф является главным претендентом на должность главы Нацразведки.



Президент США в ближайшие дни примет отставку главы Национальной разведки США Дэниела Коутса, сообщает Президент США в ближайшие дни примет отставку главы Национальной разведки США Дэниела Коутса, сообщает The New York Times

Главным претендентом на данную должность является сенатор от Техаса Джон Рэтклифф. Именно его, по информации издания, Трамп намерен поставить во главе ведомства.

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