Трамп намерен сменить главу Нацразведки – СМИ
Сенатор от Техаса Джон Рэтклифф является главным претендентом на должность главы Нацразведки.
Президент США в ближайшие дни примет отставку главы Национальной разведки США Дэниела Коутса, сообщает The New York Times.
Главным претендентом на данную должность является сенатор от Техаса Джон Рэтклифф. Именно его, по информации издания, Трамп намерен поставить во главе ведомства.
Трамп и Коутс часто спорили по поводу проводимой США политики, в частности, в отношении России.
Напомним, 24 июля новым министром обороны США официально стал Марк Эспер. Предыдущий глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку 31 декабря 2018 года.
Напомним, 24 июля новым министром обороны США официально стал Марк Эспер. Предыдущий глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку 31 декабря 2018 года.
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