Во Франции произошла стрельба: погибли три человека
В результате стрельбы на заправке два человека погибли на месте, еще одна женщина скончалась в больнице.
Во французской коммуне Ольюль произошла стрельба,сообщает местная газета Var Matin.
Инцидент произошел недалеко от заправочной станции. В результате стрельбы три человека погибли, еще один получил ранения. Среди жертв есть одна женщина.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Напомним, ранее один человек погиб, еще 11 пострадали при стрельбе в Нью-Йорке.
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