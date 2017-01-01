Во Франции произошла стрельба: погибли три человека

В результате стрельбы на заправке два человека погибли на месте, еще одна женщина скончалась в больнице.

Стрельба произошла на заправке во Франции varmatin.com



Во французской коммуне Ольюль произошла стрельба,сообщает местная газета Во французской коммуне Ольюль произошла стрельба,сообщает местная газета Var Matin

Инцидент произошел недалеко от заправочной станции. В результате стрельбы три человека погибли, еще один получил ранения. Среди жертв есть одна женщина.

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