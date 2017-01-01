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Во Франции произошла стрельба: погибли три человека

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В результате стрельбы на заправке два человека погибли на месте, еще одна женщина скончалась в больнице.
Стрельба произошла на заправке во Франции
Стрельба произошла на заправке во Франции
varmatin.com

Во французской коммуне Ольюль произошла стрельба,сообщает местная газета Var Matin.
 
Инцидент произошел недалеко от заправочной станции. В результате стрельбы три человека погибли, еще один получил ранения. Среди жертв есть одна женщина.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, ранее один человек погиб, еще 11 пострадали при стрельбе в Нью-Йорке

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Теги: Франция, стрельба, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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