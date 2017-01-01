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Великобритания отправит дополнительных военных в Бахрейн

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Военные Великобритании отправятся на базу в Бахрейн для защиты судов в Персидском заливе.
Британские военные
Британские военные

Власти Великобритании направят на военную базу в Бахрейне дополнительный военный контингент, в задачи которого будет входить защита судов в Персидском заливе, сообщает Sky News.
 
Отмечается, что данное решение было принято после инцидента с британским танкером Stena Impero.
 
Ранее сообщалось, что ВМС Великобритании будут сопровождать суда под флагом страны, которые проходят через Ормузский пролив. Такая мера призвана защитить корабли от нападения со стороны Ирана.

Напомним, в прошлом году Великобритания открыла постоянную военную базу в Бахрейне.

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Теги: Великобритания, Бахрейн, военная база
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Источник: korrespondent.net

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