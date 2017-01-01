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В США умерла самая умная в мире собака

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Собака породы бордер-колли по кличке Чейзер знала больше 1000 слов была известна как самая умная в мире.
Самая умная собака в мире
Самая умная собака в мире
independent.co.uk

В американском штате Южная Каролина в возрасте 15 лет умерла собака по кличке Чейзер, сообщает Independent.
 
Отмечается, ее прозвали умнейшей собакой в мире, поскольку она знала более тысячи слов.
 
Хозяин собаки дрессировал ее по уникальной методике. На протяжении трех лет он тренировал собаку по четыре-пять часов каждый день.
 
Мужчина показывал Чейзер разные предметы, произносил их названия 40 раз, а после прятал и просил найти их. Таким образом, собака научилась понимать 1022 слова.

Самой страшной собаке" не могут найти хозяина

Напомним, ранее в Италии скончалась собака по кличке Николетта, десять лет ждавшая хозяина у его могилы.

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Теги: США, животные, собака, смерть
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Источник: korrespondent.net

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