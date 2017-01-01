В США умерла самая умная в мире собака

Собака породы бордер-колли по кличке Чейзер знала больше 1000 слов была известна как самая умная в мире.



В американском штате Южная Каролина в возрасте 15 лет умерла собака по кличке Чейзер, сообщает

В американском штате Южная Каролина в возрасте 15 лет умерла собака по кличке Чейзер, сообщает Independent

Отмечается, ее прозвали умнейшей собакой в мире, поскольку она знала более тысячи слов.



Хозяин собаки дрессировал ее по уникальной методике. На протяжении трех лет он тренировал собаку по четыре-пять часов каждый день.







Самой страшной собаке" не могут найти хозяина Мужчина показывал Чейзер разные предметы, произносил их названия 40 раз, а после прятал и просил найти их. Таким образом, собака научилась понимать 1022 слова.



Напомним, ранее в Италии Напомним, ранее в Италии скончалась собака по кличке Николетта , десять лет ждавшая хозяина у его могилы.

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