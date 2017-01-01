Число жертв оползня в Китае достигло 38 человек

По меньшей мере еще тринадцать человек считаются пропавшими без вести после схода оползня в Гуйчжоу.

В Китае оползень накрыл более 20 домов Синьхуа



Число жертв обширного оползня в китайской провинции Гуйчжоу на юге страны возросло до 38 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

Еще тринадцать человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 29 погибших и 22 пропавших без вести.

Оползень обрушился на одну из деревень в уезде Шуйчэн города Люпаньшуй 23 июля, в результате чего 21 дом был погребен под толщей земли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet