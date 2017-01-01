Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Число жертв оползня в Китае достигло 38 человек

Комментариев: 0
По меньшей мере еще тринадцать человек считаются пропавшими без вести после схода оползня в Гуйчжоу.
В Китае оползень накрыл более 20 домов
В Китае оползень накрыл более 20 домов
Синьхуа


Число жертв обширного оползня в китайской провинции Гуйчжоу на юге страны возросло до 38 человек, сообщает Центральное телевидение Китая. 

Еще тринадцать человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 29 погибших и 22 пропавших без вести.

Оползень обрушился на одну из деревень в уезде Шуйчэн города Люпаньшуй 23 июля, в результате чего 21 дом был погребен под толщей земли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, стихия, жертвы, оползень
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь