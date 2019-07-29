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Стрельба на фестивале еды в США: трое погибших, 14 раненых

Комментариев: 2
По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20 лет. В результате ЧП погибли три человека.

В результате стрельбы в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) на фестивале еды Gilroy Garlic, предварительно, погибли три человека, передает Bno news.

Точное количество жертв до сих пор неизвестно.

Также семь человек были доставлены в две районные больницы. Пять - в медицинский центр в долине Санта-Клара и два - в больницу Стэнфорда. Все они получили серьезные ранения.

По словам очевидцев, стрелок - парень в возрасте около 20 лет. Он открыл огонь по одной из палаток на фестивале. Полиция также расследует сообщения о возможном участии второго стрелка.

 
Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния на фестивале еды Gilroy Garlic произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали 11 человек. 
 

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Теги: еда, США, Калифорния, фестиваль, стрельба, ранение, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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advokit    29.07.2019, 08:56
Оценка:  0
advokit
За їду боролись, чи що?!..
Huilk    29.07.2019, 08:52
Оценка:  0
Huilk
Амеры - какие-то, сплошь, деградировавшие свиньи
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