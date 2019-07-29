Стрельба на фестивале еды в США: трое погибших, 14 раненых
По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20 лет. В результате ЧП погибли три человека.
В результате стрельбы в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) на фестивале еды Gilroy Garlic, предварительно, погибли три человека, передает Bno news.
Точное количество жертв до сих пор неизвестно.
Также семь человек были доставлены в две районные больницы. Пять - в медицинский центр в долине Санта-Клара и два - в больницу Стэнфорда. Все они получили серьезные ранения.
По словам очевидцев, стрелок - парень в возрасте около 20 лет. Он открыл огонь по одной из палаток на фестивале. Полиция также расследует сообщения о возможном участии второго стрелка.
29 июля 2019 г.
Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния на фестивале еды Gilroy Garlic произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали 11 человек.
Напомним, ранее один человек погиб, еще 11 пострадали при стрельбе в Нью-Йорке.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент