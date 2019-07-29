ОМОН вновь избивал москвичей: Люди собрались возле больницы, где лежит отравленный Навальный

Врач Навального считает, что у политика не аллергия - его отравили.

У российского оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье был госпитализирован из спецприемника в 64-ю городскую больницу, местные врачи диагностировали якобы аллергическую реакцию, которая известна как “крапивница“.

Об этом “Интерфаксу“ сообщил врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.

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“Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз “генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека “крапивницы“, - рассказал он.

Как отметил врач, в понедельник Навального уже собираются выписать из больницы.

При этом силовики не пустили лечащего врача политика осмотреть пострадавшего - осмотр был произведен через дверь. Она убеждена, что симптомы политика говорят о том, что это результат действия неопределенных химических веществ.

Об этом в комментарии радиостанции “Эхо Москвы“ заявила лечащий врач политика Анастасия Васильева.

По ее словам, полицейские, которые охраняют Навального, не позволили врачам провести тщательный осмотр и назначить лечение. Васильева высказала мнение, что персонал больницы может находиться под давлением правоохранителей и по личным причинам отказаться от сотрудничества с представителями политика.

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На своей странице в Facebook медик написала, что побывала в больнице у Навального, однако смогла “осмотреть“ его только через дверь – палату политика охраняет полиция, доступ к нему запретили.

“Выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд. Множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук. Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту и дерматиту и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела)“, – написала она.

Васильева убеждена, что это – результат повреждающего действия неопределенных химических веществ.

Тем временем, в Москве состоялись задержания активистов у больницы №64, куда 28 июля госпитализировали оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает телеканал “Дождь“.

У больницы №64, где сейчас лежит @navalny, начали собираться москвичи. Спустя некоторое время приехал ОМОН и начал жёстко задерживать собравшихся, в т.ч. журналистов. Людей избивали и ломали камеры.



Среди тех, кто попал в автозак, — юрист ФБК Александр Помазуев. Видео: @IfSoAnn pic.twitter.com/DDxI1XumqA — Команда Навального (@teamnavalny) 28 липня 2019 р.

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Среди задержанных корреспондент “Дождя“ Даниил Сотников и журналист издания “Сноб“ Никита Павлюк-Павлюченко. Позже обоих журналистов отпустили.



Сообщается, что автозак “кружит“ около больницы, в него подсаживают все новых задержанных.



Правозащитное издание “ОВД-Инфо“ пишет о 21 задержанном за ночь.

Как сообщалось 28 июля, Навального госпитализировали со странной аллергией.

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