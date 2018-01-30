В Москве в чемодане нашли тело известной секс-блогерши

Полиция не исключает причастность любовника к убийству. По предварительной версии, мотивом могла стать ревность.

Екатерина К. была дерматологом и практиковала сексуальное здоровье instagram.com/katti_loves_life

В московской квартире в чемодане было найдено обнаженное тело с перерезанным горлом блогера Екатерины К., которая была дерматологом и практиковала сексуальное здоровье.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По их данным, родители девушки стали переживать, когда Екатерина перестала отвечать на их телефонные звонки. Они попросили арендодателя проверить квартиру. Именно хозяин квартиры в доме на улице Пырьева и обнаружил изрезанное тело девушки в чемодане.

Девушка была студенткой медицинского вуза и вела блог в социальных сетях, в котором рассказывала об учебе и путешествиях. На ее аккаунте в Instagram на имя Кэтти было подписано 80 тысяч человек. Она также работала медиком.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, мотивом убийства могла стать ревность.

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По данным СМИ, Екатерина была участницей конкурса красоты в Москве, а также получила квалификацию в престижном Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова.

Также сообщается, что перед смертью она разорвала отношения с 32-летним мужчиной и начала встречаться со старшим мужчиной. Она и 52-летний мужчина намеревались совершить поездку в Нидерланды. Последний свой пост она опубликовала из поездки на Корфу 22 июля.

Как сообщалось в марте, модель Playboy подозревается в убийстве ее психиатра.