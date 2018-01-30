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В Москве в чемодане нашли тело известной секс-блогерши

Комментариев: 3
Полиция не исключает причастность любовника к убийству. По предварительной версии, мотивом могла стать ревность.
Екатерина К. была дерматологом и практиковала сексуальное здоровье
Екатерина К. была дерматологом и практиковала сексуальное здоровье
instagram.com/katti_loves_life

В московской квартире в чемодане было найдено обнаженное тело с перерезанным горлом блогера Екатерины К., которая была дерматологом и практиковала сексуальное здоровье.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По их данным, родители девушки стали переживать, когда Екатерина перестала отвечать на их телефонные звонки. Они попросили арендодателя проверить квартиру. Именно хозяин квартиры в доме на улице Пырьева и обнаружил изрезанное тело девушки в чемодане.

Девушка была студенткой медицинского вуза и вела блог в социальных сетях, в котором рассказывала об учебе и путешествиях. На ее аккаунте в Instagram на имя Кэтти было подписано 80 тысяч человек. Она также работала медиком.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, мотивом убийства могла стать ревность.

 

 

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По данным СМИ, Екатерина была участницей конкурса красоты в Москве, а также получила квалификацию в престижном Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова.

Также сообщается, что перед смертью она разорвала отношения с 32-летним мужчиной и начала встречаться со старшим мужчиной. Она и 52-летний мужчина намеревались совершить поездку в Нидерланды. Последний свой пост она опубликовала из поездки на Корфу 22 июля.

Как сообщалось в марте, модель Playboy подозревается в убийстве ее психиатра.

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Теги: Россия, секс, Москва, убийство, блогер, расчленение
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Комментариев (3)
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PINKIPAU    29.07.2019, 09:52
Оценка:  0
PINKIPAU
Продажная шлюха(((((. Поделом шмаре.
Зорян_и_Шкиряк    29.07.2019, 10:43
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Ну... Радоваться чьей бы то ни было смерти - скотство. Дело Ваше, конечно. Хотя безусловно, что эта дама - дорогостоящая проститутка.
И кстати! Ваше "продажная шлюха" - это просто 5+ !!! А бывают непродажные? Тогда это уже не шлюха, а честная давалка! Всему Вас учить надо!
Кайдаш    29.07.2019, 09:15
Оценка:  +1
Кайдаш
Плачет девушка в чемодане... (((
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