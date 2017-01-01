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В Кабуле в офисе одной из партий прогремел взрыв: погибли 20 человек

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Взрыв произошел в офисе кандидата на пост вице-президента Афганистана. В результате инцидента также пострадали 50 человек.
В результате взрыва также пострадали 50 человек
В результате взрыва также пострадали 50 человек
tolonews.com

В офисе движения Green Trend кандидата на пост вице-президента Афганистана Амрулла Салеха произошел взрыв, в результате которого погибли 20 человек, еще 50 получили ранения. Об этом сообщает Tolo News.

Сообщается, что взрыв прогремел недалеко от частного университета Галиб на площади Шахид, затем боевики обстреляли офис Green Trend, прилегающий к зданию учебного заведения. Сам Салех получил осколочное ранение в руку.

По словам официального представителя МВД страны, атака закончилась 28 июля около 23:00 по местному времени после того, как все четверо нападающих боевиков были застрелены.

Ранее сообщалось, что трое военнослужащих хорватской армии – сотрудников миссии НАТО в Афганистане – получили ранения при подрыве автомобиля альянса в Кабуле. Один из пострадавших скончался от ранения в голову. 

 

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Теги: Афганистан, взрыв, жертвы, Кабул, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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