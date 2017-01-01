В ЮАР зарезали украинского туриста

Причиной убийства мог стать рюкзак мужчины - злоумышленники забрали его после смерти жертвы.

Украинец получил в грудь несколько ударов ножом Newpost.gr

Украинского туриста Ивана Иванова зарезали во время восхождения на гору в Национальном парке Столовая гора в ЮАР, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на 44-летнего гражданина Украины напали во время восхождения по горной тропе.

Между жертвой и тремя нападавшими завязалась драка, в ходе которой Иванов получил в грудь несколько ударов ножом. Вскоре он скончался от потери крови.

Отмечается, что злоумышленники забрали рюкзак убитого.

В скором времени их заметил местный житель, который обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции задержали 25-летнего молодого человека, который сознался в содеянном и рассказал полицейским, где они могут найти тело туриста.

Напомним, в штате Висконсин жестоко убили 23-летнюю украинку Татьяну Гужву, правоохранители подозревают ее мужа. Женщину нашли мертвой в доме на бульваре Вашингтон 4 апреля.

А в марте 2019 года в Египте осудили местного жителя к смертной казни за убийство украинки с целью грабежа.

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