Человечество исчерпало запас ресурсов Земли на 2019 год

В 1993 году предел восстановления планетарных ресурсов пересекли 21 октября, а в этом году уже 29 июля.

Человечество исчерпало в понедельник, 29 июля, восстанавливаемые природные ресурсы на 2019 год. Об этом идет речь в отчете международной организации Global Footprint Network.

"Человечество использует природу в 1,75 раз быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться. Это как мы пользуемся ресурсами 1,75 Земли", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ценой такого экологического расточительства является исчезновение лесов, эрозия почвы, потеря биологического разнообразия и увеличения содержания диоксида углерода в атмосфере, что ведет к климатическим изменениям.

"У нас только одна Земля - это определяющий контекст нашего существования. Мы не можем пользоваться 1,75 (своей планеты. - ред.) без разрушительных последствий", - отметил основатель Global Footprint Network Матис Вакернагель.

Опубликованный в отчете показатель рассчитывается с 1986 года. Пересечение границы восстановления планетарных ресурсов ежегодно наступает все раньше. В 1993 году этот предел пересекли 21 октября. В 2003 это произошло 22 сентября. В 2017 году - 2 августа.

Как сообщалось, июнь этого года стал самым жарким месяцем в истории наблюдений. Специалисты уверены, что температура на планете растет из-за глобального потепления, спровоцированного деятельностью человека.

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