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Момент стрельбы на фестивале еды в США попал на видео

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В результате стрельбы погибли четверо людей, включая стрелка и не менее 15 получили ранении.

В сети появился ролик, где запечатлен момент стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии. Соответствующее видео опубликовал телеканал NBC Bay Area.

На видео слышны крики испуганных посетителей.

 
Отметим, что в результате стрельбы на гастрономическом фестивале погибли четверо людей, включая стрелка и не менее 15 получили ранении.
 
Одного подозреваемого в стрельбе задержали. Однако место происшествия до сих пор считают опасным, поэтому людей призвали пока держаться как можно дальше от этого района. 
 
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в американском городе Сан-Хосе на фестивале еды Gilroy Garlic, предварительно, погибли три человека, 14 были ранены.
 

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Теги: США, видео, фестиваль, стрельба, жертвы, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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