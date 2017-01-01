Момент стрельбы на фестивале еды в США попал на видео

В результате стрельбы погибли четверо людей, включая стрелка и не менее 15 получили ранении.

В сети появился ролик, где запечатлен момент стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии. Соответствующее видео опубликовал телеканал NBC Bay Area.

На видео слышны крики испуганных посетителей.

#BREAKING UPDATE: Witness video captures moment when shots are fired at Gilroy Garlic Festival. The scene is still active, Gilroy police say. https://t.co/f8cSSQ24mQ



[Video: @NstySeaL/Twitter] pic.twitter.com/uHqBr5q1vh — NBC Bay Area (@nbcbayarea) 29 июля 2019 г.

Отметим, что в результате стрельбы на гастрономическом фестивале погибли четверо людей, включая стрелка и не менее 15 получили ранении.

Одного подозреваемого в стрельбе задержали. Однако место происшествия до сих пор считают опасным, поэтому людей призвали пока держаться как можно дальше от этого района.

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