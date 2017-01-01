Гражданство РФ за полгода получили почти 45 тысяч украинцев

Количество граждан Украины, получивших российский паспорт, выросло на 5 тысяч по сравнению с показателями прошлого года.

Россия в первом полугодии 2019 года предоставила гражданство для почти 45 тысяч украинцев. Об этом говорится в статистических данных по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

В частности, за январь-июня 44 тысячи 898 украинцей получили гражданство РФ (принято, восстановлено, признано). Также за данный период принято решение о выдаче 30 тысяч 772 вида на жительство для украинцев, еще более 29 тысяч 177 получили разрешения на временное проживание. Всего в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 172 тысячи 018 украинцев.

При этом за январь-июнь 2018 года российское гражданство получили 39,6 тысяч граждан Украины.

Напомним, за весь 2018 год Россия предоставила гражданство 83 тысячам украинцев. Тогда сообщалось, что количество украинцев, желающих получить российский паспорт, уменьшается третий год подряд.

Также сообщалось, что 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ в упрощенном режиме жителям всего Донбасса.

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