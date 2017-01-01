На съемках клипа в США произошла стрельба, есть погибший

Рэп-группа намеревалась снять видеоклип, когда участников съемки обстреляли неизвестные.

Один человек погиб, пять получили ранения в результате стрельбы незадолго до начала съемок музыкального клипа рэп-группы в американском городе Филадельфия. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает телеканал WPVI-TV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около 20.00 в воскресенье в юго-западной части города. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шесть пострадавших в результате стрельбы, один из них погиб. Остальные пять человек госпитализированы, состояние одного из них оценивалось как критическое.

"Они собирались снимать рэп-видео, когда кто-то, пара человек, пришли и выстрелили в одного или в нескольких человек", - заявил представитель полиции Ричард Росс.

Полиция пока не задержала ни одного подозреваемого по этому делу. Какая рэп-группа собиралась снимать видеоклип, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в США был застрелен номинированный на премию Грэмми рэпер Nipsey Hussle.

А в июне в Калифорнии расстреляли рэпера Slim 400. В него выстрелили восемь раз.

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