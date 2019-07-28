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Подросток выиграл $3 млн в турнире по компьютерной игре

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В США 16-летний Кайл Гирсдорф выиграл рекордный для киберспорта выигрыш. Он стал победителем турнира по игре Fortnite.
Подросток выиграл рекордную сумму на турнире по Fortnite
Подросток выиграл рекордную сумму на турнире по Fortnite
flickr.com

16-летний Кайл Гирсдорф из Пенсильвании, США, на турнире по Fortnite выиграл около 3 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN в понедельник, 29 июля.

Выигрыш подростка стал рекордным в истории киберспорта.

"Словами это не объяснить. Я так счастлив. Все, что я сделал этой изнурительной работой, все окупилось, и это просто безумие", - сказал он. 

24-летний Харрисон Чанг занял на турнире второе место и заработал 1,8 миллиона долларов. Парень является бывшим профессиональным игроком в Heroes of the Storm. Игрок под ником Epikwhale занял третье место, выиграв 1,2 миллиона долларов. На четвертом месте оказался 18-летний Нейтон Коу, выигравший 1,05 миллиона долларов.

Fortnite - компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная американской компанией Epic Games совместно с польской студией People Can Fly. Ее выпустили в 2017 году.

Игра состоит в исследовании, сборе ресурсов, строительстве укрепленных зданий и борьбе с волнами наступающих зомби. Игрокам необходимо кооперироваться, чтобы собирать предметы, которые они могут использовать для строительства форта днем, а ночью защищаться от зомби.

Напомним, что ранее проигравший в кибертурнире устроил стрельбу в США.

Также сообщалось, что француз отсудил 163 млн евро по утраченному лотерейному билету.

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Теги: США, подростки, выигрыш, Киберспорт
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Источник: korrespondent.net

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