Украинские летчики совершили посадку на кратере самого активного вулкана Африки

Пилоты осуществили высадку ученых на кратер активного вулкана, высота которого достигает трех километров.

Экипаж вертолета Ми-8 украинского национального контингента Миссии ООН в Конго выполнил посадку на кратере вулкана Ньямлагира. Задача была необходима для обеспечения работы группы вулканологов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Летчик первого класса полковник Иван Шоломий и летчик-снайпер подполковник Владимир Прокопенко осуществили высадку у вулкана, высота которого достигает трех километров.

Воздушные массы в районе вулканов-соседей Ньямлагира и Ньирагонго достаточно нестабильные. Наблюдается довольно серьезная турбулентность. Даже во время элементарной, на первый взгляд, задачи, а именно полета вокруг кратера вулкана, нам пришлось столкнуться с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км / ч. Большое значение имела также и значительная высота полета, ведь разреженность воздуха сильно влияет на летные характеристики вертолета, - рассказал подполковник Владимир Прокопенко

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Опасность подстерегает и во время посадки на поверхность кратера, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могут провалиться под значительным давлением. Чтобы минимизировать этот риск, пилоты проявили ювелирную точность управления воздушным судном.

После высадки ученых, вертолет вернулся на аэродром и находился в режиме ожидания. Через несколько часов, которые понадобились вулканологам для исследований, экипаж Ми-8 забрал ученых, успешно завершив еще одну задачу.

Ранее сообщалось о том, что у пакистанского побережья исчез остров. Участок суши появился после извержения вулкана шесть лет назад. Но на данный момент он снова погрузился под воду.

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