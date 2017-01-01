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В бразильской тюрьме в драке погибли более 50 человек

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Во время завтрака конфликт между двумя тюремными бандами перерос в массовую драку. Некоторых ее участников обезглавили.

В Бразилии не менее 52 человек погибли во время бунта в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере страны. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 29 июля.

Отмечается, что во время завтрака конфликт между двумя тюремными бандами перерос в массовую драку. Во время бунта арестанты захватили в заложники двух сотрудников тюрьмы, но потом их освободили.

Все погибшие – заключенные. По крайней мере 16 человек были обезглавлены. Остальные погибли от удушья во время пожара, устроенного самими заключенными.

По данным агентства, инцидент длился около пяти часов.

В мае сообщалось, что в Бразилии не менее 42 заключенных были обнаружены мертвыми в четырех тюрьмах на территории города Манаус.

Ранее в одной из тюрем Бразилии произошел бунт, в результате которого погибли 56 заключенных, порядка 130 человек бежали. Тогда беспорядки продолжались более 17 часов.

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Теги: Бразилия, тюрьма, жертвы, заключенный, драка, погибли, заключенные, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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