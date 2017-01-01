В Минске вопреки запрету властей сыграли свадьбу двух гусей

Хозяин гусей устроил для них настоящее торжество - церемония прошла в модном пространстве Hide, "молодым" надели кольца на шеи, а сами они были одеты в торжественные костюмы.

Гуси Харвистер и Кришна вступили в "законный" брак в Минске. Об этом сообщается на сайте Tut.by в понедельник, 29 июля.

Торжественная церемония прошла 28 июля в модном пространстве Hide на минской улице Октябрьской. Минчанин Андрей, хозяин гусей, подготовил для них красную дорожку, собрал гостей, а также специально пригласил свадебного регистратора. На шею гусям надели символические кольца.

Ранее свадьбу Харвистера и Кришны пытались провести в Лошицком парке. Но чиновники не разрешили. Они сослались на то, что выездная регистрация проводится на основе заявления граждан.

В документе за подписью Артема Цурана, замглавы Мингорисполкома, также отмечалось, что жених и невеста не соответствуют статье 12 Кодекса Республики Беларусь о семье и браке: "Брак - это добровольный союз мужчины и женщины, который заключается на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом, направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности").

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