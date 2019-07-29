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В Пакистане упал самолет, погибли 17 человек

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Небольшой военный самолет потерпел крушение в городе Равалпинди. Из-за пожара, вызванного падением, пострадали 12 человек.
 
На севере Пакистана в городе Равалпинди рядом с торговым центром упал военный самолет. Об этом 30 июля сообщила местная газета The News International.
 
По информации издания, погибли 17 человек, включая пять членов экипажа и 12 гражданских лиц. Еще 12 мирных жителей получили ранения в результате крушения, вызвавшего пожар.
 
Отмечается, что самолет был на учениях, причины аварии пока не известны. 

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области разбился учебно-тренировочный самолет L-39, пилот успел катапультироваться.

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Теги: Пакистан, самолет, видео, пожар, крушение
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Источник: korrespondent.net

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