В Пакистане упал самолет, погибли 17 человек

Небольшой военный самолет потерпел крушение в городе Равалпинди. Из-за пожара, вызванного падением, пострадали 12 человек.

На севере Пакистана в городе Равалпинди рядом с торговым центром упал военный самолет. Об этом 30 июля сообщила местная газета The News International

По информации издания, погибли 17 человек, включая пять членов экипажа и 12 гражданских лиц. Еще 12 мирных жителей получили ранения в результате крушения, вызвавшего пожар.

Отмечается, что самолет был на учениях, причины аварии пока не известны.

#planecrash at Mohra kalu near Bahria Phase 7 Rawalpindi pic.twitter.com/GnIly7NpMp — Munir Ahmed (@MunirAhmedLive) July 29, 2019

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