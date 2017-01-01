Индия покупает российские ракеты Р-27 - СМИ
Стоимость контракта на поставку ракет "воздух-воздух" для истребителей составила более 200 миллионов долларов.
Индия и Россия подписали соглашение о поставке авиационных ракет Р-27, которыми будут вооружаться истребители Су-30МКИ из состава индийских военно-воздушных сил. Об этом 29 июля сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в правительстве.
По информации собеседника агентства, стоимость контракта составила 15 миллиардов рупий (более 200 миллионов долларов).
Ракеты позволят индийским истребителям поражать самолеты противника на больших расстояниях, отмечает ANI.
Никаких других деталей соглашения не приводится.
Ранее сообщалось, что США рекомендовали Индии отказаться от идеи покупки российских систем ПВО С-400.
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