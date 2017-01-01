Индия покупает российские ракеты Р-27 - СМИ

Стоимость контракта на поставку ракет "воздух-воздух" для истребителей составила более 200 миллионов долларов.

Индии купит российские ракеты для Су-30МКИ commons.wikimedia.org

Корреспондент