Трамп выведет войска из Афганистана до 2020 года
Американский лидер отчетливо указал на необходимость прекратить бесконечную войну, подчеркнул госсекретарь США.
Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до президентских выборов, которые состоятся в 2020 году. Об этом 29 июля заявил госсекретарь Майкл Помпео на заседании некоммерческой организации Экономический клуб в Вашингтоне, пишет AFP.
По словам главы Госдепа, Трамп отчетливо указал на необходимость "прекратить бесконечную войну" и начать вывод войск.
"Он (Трамп) был недвусмысленным: прекратите бесконечные войны", - передал указание американского лидера Помпео.
Госсекретарь добавил, что США достигли "реального прогресса" в переговорах с движением Талибан и надеются закончить 18-летнюю войну к сентябрю 2020 года.
Напомним, военнослужащие США находятся в Афганистане с октября 2001 года. На данный момент в стране дислоцированы около 14 тысяч американских солдат и офицеров.
С июля 2018 года США ведут прямые переговоры с представителями Талибана об установлении мира в Афганистане.
Ранее Трамп заявил, что США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за десять дней. В Кабуле потребовали объяснений в связи с высказываниями американского лидера.
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