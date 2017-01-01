Демонстрации в городе начались три месяца назад. Сейчас активисты выражают недовольство прокитайской политикой администрации.

В Гонконге сотни демонстрантов заблокировали железнодорожное сообщение во время утреннего часа пик во вторник, 30 июля. Об этом сообщает агентство Reuters

Отмечается, что действия протестующих вызвали хаос в графике движения пригородных поездов.

Активисты блокировали двери поездов, заставляя сотни людей уходить с железнодорожных станций в поисках альтернативного транспорта.

Между протестующими и пассажирами возникали небольшие драки.

В пресс-службе железнодорожного оператора MTR Corp сообщили, что некоторые услуги компании были нарушены из-за протестов и извинились перед пассажирами, призвав их искать другие виды транспорта.

Агентство указывает, что начавшиеся три месяца назад митинги против законопроекта об экстрадиции , превратились в более широкую реакцию против правительства Гонконга и его политических лидеров.

Cмотрите фотогалерею: Протестующие в Гонконге нарушили работу поездов

Напомним, 27 июля в Гонконге возобновились антиправительственные протесты . Тысячи демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации города.

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