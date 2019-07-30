Китай и США сегодня возобновляют торговые переговоры

Это будет уже 12 по счету раунд консультаций, который в этот раз будет проходить в Шанхае на протяжении двх дней - 30-31 июля.

Китай и США почти год ведут переговоры по торговле Getty Images (архив)

Китай и США после более чем двухмесячного перерыва возобновляют переговоры по торговым вопросам. Об этом сообщает Xinhua.

Это будет уже 12 по счету раунд консультаций, который в этот раз будет проходить в Шанхае на протяжении двх дней - 30-31 июля.

От американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"Если у Вашингтона все еще есть иллюзия, что Пекин каким-то образом уступит и пойдет на компромисс по вопросам, касающимся суверенитета и других связанных с ним основных интересов, для достижения соглашения, то сделка не является хорошей", - сказали в комментарии Xinhua китайские чиновники.

Отметим, договоренность о возобновлении торговых переговоров была достигнута во время встречи между президентом Китая Си Цзиньпином и его американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20 в японском городе Осака в июне.

Как известно, перед началом майского раунда торговых переговоров, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на импортируемые китайские товары общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд.

Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.

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