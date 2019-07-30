"Менты были напуганы больше меня": Навальный рассказал об отравлении

У российского оппозиционера Навального резко возник сильный отек лица и покраснение кожи. Раньше у него никогда в жизни не было аллергии.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого госпитализировали из-за “аллергической реакции“, рассказал об обстоятельствах своего отравления.

Об этом сообщается на официальном сайте оппозиционера.

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Первые признаки неустановленной “аллергической реакции“ — покраснение на шее — заметили его сокамерники еще в субботу, 27 июля, Через час у Навального началось жжение в области лба и кожи вокруг глаз.

“У меня никогда не было аллергии. Ни на еду, ни на пыльцу, ни на что другое. Ночью просыпаюсь от того, что лицо, уши и шея горят и колются. Утром встал, и увидевший меня сокамерник, вытаращив глаза, сказал: тебе срочно надо к врачу“, — рассказал Навальный.

По его оценке, на утро лицо опухло так сильно, что веки увеличились до размера мяча для пинг-понга, а вместо глаз были щелочки.

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В результате, “от ударных доз (лекарств. - Ред.) отек стал спадать, и к обеду я уже был похож просто на человека, который беспробудно пил два месяца“.

Как сообщалось 28 июля, Навального госпитализировали со странной аллергией.

Когда люди собрались возле больницы, где лежит отравленный Навальный ОМОН вновь избивал москвичей.

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