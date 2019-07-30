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В РФ горят около 3 млн. гектаров леса в Сибири: Огонь не тушат

Комментариев: 3
Дым от пожаров в Сибири достиг Поволжья. Губернатор считает, что тушит пожары "вредно".
В РФ горят около 3 млн. гектаров леса в Сибири: Огонь не тушат
© скриншот
Фото 1/11
  • В РФ горит территория размером с Бельгию - тушить "экономически не выгодно", отвечает власть
  • Губернатор считает, что паника напрасна
  • В РФ горит территория размером с Бельгию - тушить "экономически не выгодно", отвечает власть
  • В РФ горит территория размером с Бельгию - тушить "экономически не выгодно", отвечает власть
  • В РФ горит территория размером с Бельгию - тушить "экономически не выгодно", отвечает власть
  • В РФ горит территория размером с Бельгию - тушить "экономически не выгодно", отвечает власть
  • В РФ горит территория размером с Бельгию - тушить "экономически не выгодно", отвечает власть
  • В РФ горит территория размером с Бельгию - тушить "экономически не выгодно", отвечает власть
  • В РФ горит территория размером с Бельгию - тушить "экономически не выгодно", отвечает власть
  • В РФ горит территория размером с Бельгию - тушить "экономически не выгодно", отвечает власть
  • В РФ горит территория размером с Бельгию - тушить "экономически не выгодно", отвечает власть
В РФ горят около 3 млн. гектаров леса в Сибири: Огонь не тушат
В РФ горит территория размером с Бельгию - тушить "экономически не выгодно", отвечает власть
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Сейчас в Сибири горит около трех миллионов гектаров леса. Губернатор Красноярского края Александр Усс объяснил, почему власти не тушат лесные пожары в регионе.

 Об этом сообщает телеканал Дождь.

Усс сравнил пожары с такими природными явлениями, как метель или айсберг. 

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“Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее?“, - подметил российский губернатор.

По его мнению, посылать людей тушить огонь в нынешней ситуации значит “подвергать их бессмысленной опасности“. Усс добавил, что в его крае имеются лишь небольшие очаги возгораний, а вся “драматизация“ связана “с высоким уровнем задымления“. 

“Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно“, – заявил чиновник, выступая на молодёжном форуме “Бирюса-2019“. 

По словам Усса, лесные территории делятся на зоны контроля, где пожары возникают из-за бьющих в деревья молний и, как считает губернатор, “по определению не тушатся“, и зоны охраны, которые власти всё же оберегают от огня.

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Как заявил Усс, площади нынешних пожаров в зоне контроля сопоставимы с прошлогодними. При этом в зоне охраны наблюдаются лишь небольшие очаги пожаров, и никакой опасности для жизней людей, по словам губернатора, нет. Высокий уровень задымления в Красноярске руководитель региона связал с “неблагоприятными условиями погоды“, а именно с северным ветром.

При этом граждане России, среди которых звезды шоу-бизнеса, начали флешмоб с призывом тушить лесные пожары - люди выкладывают фото и видео, где они надевают маску с хештегом - #Сибирьгорит.

Сибиряки требуют ввести режим чрезвычайного положения, петицию к правительству страны уже подписали более 450 тыс. людей. 

Пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, уточняет ТСН. По данным космического мониторинга, общая площадь пожаров в Сибири составляет около 3 миллионов гектаров. Для сравнения эта цифра равна площади Бельгии, которая составляет 30 688 км.кв. (3068800 га) При этом площадь возгорания продолжает расти.

По словам руководителя противопожарной программы “Гринпис России“ Григория Куксина, площадь пожаров в Якутии - 1,2 миллиона га, в Красноярском крае - более 1 миллиона га и порядка 700 тысяч га - в Иркутской области. В “Авиалесохране“ уверяют, что большая часть этих пожаров не угрожает населенным пунктам.

Вместе с тем, дым от лесных пожаров дошел до разных городов России, не только в Сибири.

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“Метеостанции республики наблюдают так называемую дымовую мглу, возникшую в результате воздушного переноса частиц гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Большой и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибири способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан“, - говорится в сообщении управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

По данным экстренных служб, около 500 населенных пунктов в более чем 20 регионах России оказались в зоне задымления.

Причиной лесных пожаров стали сухие грозы, ветреная погода и тридцатиградусная жара.

Как сообщалось,17 апреля 2018 в МЧС России официально назвали причину пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, который забрал жизни десятков людей, в том числе 41 ребенка.

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Комментариев (3)
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Woodbrother    30.07.2019, 10:36
Оценка:  +1
Woodbrother
Доживает россия свои последние годы.
h_a_a_r_p    30.07.2019, 10:57
Оценка:  -4
h_a_a_r_p
то что у вас миллионы гектаров леса продают за бугор это ничего ?
Peyot    30.07.2019, 11:01
Оценка:  +1
Peyot
почему не миллиард? почему продают? Даром вывозят еще и доплачивают. Не то что у вас лилипутин. Сравни Эмираты за 30 что сделаи и как люди живут и как вы опустились и как живете. Две нефтяные страны тольк там люди живут а у вас скот!
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