Дым от пожаров в Сибири достиг Поволжья. Губернатор считает, что тушит пожары "вредно".

В РФ горит территория размером с Бельгию - тушить "экономически не выгодно", отвечает власть

В РФ горят около 3 млн. гектаров леса в Сибири: Огонь не тушат

В РФ горят около 3 млн. гектаров леса в Сибири: Огонь не тушат

Сейчас в Сибири горит около трех миллионов гектаров леса. Губернатор Красноярского края Александр Усс объяснил, почему власти не тушат лесные пожары в регионе.

Об этом сообщает телеканал Дождь.

Усс сравнил пожары с такими природными явлениями, как метель или айсберг.

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“Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее?“, - подметил российский губернатор.

По его мнению, посылать людей тушить огонь в нынешней ситуации значит “подвергать их бессмысленной опасности“. Усс добавил, что в его крае имеются лишь небольшие очаги возгораний, а вся “драматизация“ связана “с высоким уровнем задымления“.

“Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно“, – заявил чиновник, выступая на молодёжном форуме “Бирюса-2019“.

По словам Усса, лесные территории делятся на зоны контроля, где пожары возникают из-за бьющих в деревья молний и, как считает губернатор, “по определению не тушатся“, и зоны охраны, которые власти всё же оберегают от огня.

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Как заявил Усс, площади нынешних пожаров в зоне контроля сопоставимы с прошлогодними. При этом в зоне охраны наблюдаются лишь небольшие очаги пожаров, и никакой опасности для жизней людей, по словам губернатора, нет. Высокий уровень задымления в Красноярске руководитель региона связал с “неблагоприятными условиями погоды“, а именно с северным ветром.

При этом граждане России, среди которых звезды шоу-бизнеса, начали флешмоб с призывом тушить лесные пожары - люди выкладывают фото и видео, где они надевают маску с хештегом - #Сибирьгорит.

Сибиряки требуют ввести режим чрезвычайного положения, петицию к правительству страны уже подписали более 450 тыс. людей.

#ПОТУШИТЕПОЖАРЫВСИБИРИ



Никому не интересно что происходит в Сибири это там где то далеко, не у нас! pic.twitter.com/GNHRgbzik9 — Inessa Zhiteneva) (@izhiteneva) 25 липня 2019 р.

Пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, уточняет ТСН. По данным космического мониторинга, общая площадь пожаров в Сибири составляет около 3 миллионов гектаров. Для сравнения эта цифра равна площади Бельгии, которая составляет 30 688 км.кв. (3068800 га) При этом площадь возгорания продолжает расти.

В России горит территория размером с Бельгию.

Пока государственные службы откладывают масштабное тушение, огонь опустошает Сибирь и Дальний Восток. Эти пожары видны даже из космоса.

Остановим их вместе здесь https://t.co/iwHjDH2Rms#savesiberiaforests #потушитепожарывсибири pic.twitter.com/vUMNOzKXRx — Greenpeace Russia (@greenpeaceru) 29 липня 2019 р.

По словам руководителя противопожарной программы “Гринпис России“ Григория Куксина, площадь пожаров в Якутии - 1,2 миллиона га, в Красноярском крае - более 1 миллиона га и порядка 700 тысяч га - в Иркутской области. В “Авиалесохране“ уверяют, что большая часть этих пожаров не угрожает населенным пунктам.

Вместе с тем, дым от лесных пожаров дошел до разных городов России, не только в Сибири.

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“Метеостанции республики наблюдают так называемую дымовую мглу, возникшую в результате воздушного переноса частиц гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Большой и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибири способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан“, - говорится в сообщении управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

По данным экстренных служб, около 500 населенных пунктов в более чем 20 регионах России оказались в зоне задымления.

Причиной лесных пожаров стали сухие грозы, ветреная погода и тридцатиградусная жара.

Как сообщалось,17 апреля 2018 в МЧС России официально назвали причину пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, который забрал жизни десятков людей, в том числе 41 ребенка.

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