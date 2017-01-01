В Эфиопии за день высадили более 350 миллионов деревьев

Оперативная высадка деревьев стала мировым рекордом.

Работникам некоторых госструктур дали выходной, чтобы они присоединились к проекту

В Эфиопии (государство в Восточной Африке) за день высадили более 350 миллионов деревьев.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читай также: Погиб посаженный Макроном и Трампом дуб

Инициативу ввел премьер страны, а поддержали министерства и многочисленные компании. Работникам некоторых государственных структур даже дали выходной, чтобы они присоединились к проекту. Сажали деревья и сами чиновники. Все, чтобы восстановить зеленые насаждения страны.

Как сообщалось, к 5-й годовщине ареста Сенцова в центре Киева высадили цветы канны.