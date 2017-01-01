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В Эфиопии за день высадили более 350 миллионов деревьев

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Оперативная высадка деревьев стала мировым рекордом.
Работникам некоторых госструктур дали выходной, чтобы они присоединились к проекту
Работникам некоторых госструктур дали выходной, чтобы они присоединились к проекту

В Эфиопии (государство в Восточной Африке) за день высадили более 350 миллионов деревьев.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Инициативу ввел премьер страны, а поддержали министерства и многочисленные компании. Работникам некоторых государственных структур даже дали выходной, чтобы они присоединились к проекту. Сажали деревья и сами чиновники. Все, чтобы восстановить зеленые насаждения страны.

Как сообщалось, к 5-й годовщине ареста Сенцова в центре Киева высадили цветы канны.

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Теги: деревья, Эфиопия, эклология, Африка
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