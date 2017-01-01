В Эфиопии за день высадили 350 миллионов деревьев

В стране прошла масштабная акция по восстановлению зеленых насаждений. Многие фирмы давали ради этого сотрудникам выходной.

В Эфиопии за день высадили более 350 миллионов деревьев. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает ТСН.

Отмечается, что инициативу ввел премьер страны, а поддержали министерства и многочисленные компании. Работникам некоторых государственных структур даже дали выходной, чтобы они присоединились к проекту. Сажали деревья и сами чиновники.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине неизвестные вырубили столетние дубы. Вблизи выявили перевалочный склад, на котором хранятся срубленные деревья.

А в Киеве на массиве Позняки неизвестные лица срезали 55 тополей. Коммунальщики вызвали на место инцидента полицию.

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