Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Эфиопии за день высадили 350 миллионов деревьев

Комментариев: 0
В стране прошла масштабная акция по восстановлению зеленых насаждений. Многие фирмы давали ради этого сотрудникам выходной.

В Эфиопии за день высадили более 350 миллионов деревьев. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает ТСН.

Отмечается, что инициативу ввел премьер страны, а поддержали министерства и многочисленные компании. Работникам некоторых государственных структур даже дали выходной, чтобы они присоединились к проекту. Сажали деревья и сами чиновники.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине неизвестные вырубили столетние дубы. Вблизи выявили перевалочный склад, на котором хранятся срубленные деревья.

А в Киеве на массиве Позняки неизвестные лица срезали 55 тополей. Коммунальщики вызвали на место инцидента полицию. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: экология, видео, деревья, изменение климата, Эфиопия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь