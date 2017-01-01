В Чехии трагически погиб заробитчанин из Украины

Житель Закарпатья случайно выпал из окна, сообщают родственники. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

О смерти парня сообщили родные и друзья mukachevo.net

В Чехии трагически погиб 28-летний заробитчанин из Украины, сообщает Mukachevo.net.

По информации СМИ, погибший Давид родом был из Берегового Закарпатской области.

Родственники погибшего сообщают, что парень случайно выпал из окна. Травмы, которые получил закарпатец после падения оказались не совместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что маршрутка с украинцами попала в ДТП в Чехии. Водитель маршрутки попытался проскочить перед "рельсовым автобусом" на железнодорожном переезде, но не успел. Погибла женщина - жительница Закарпатья. Также в ДТП пострадал 20-летний парень.

В сети обсуждают видео, как поляк бьет украинских заробитчан

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet