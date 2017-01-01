Сегодня отмечают День друзей: история, поздравления
Во всем мире 30 июля отметают международный День дружбы. Он был создан, чтобы напомнить людям о доброте и дружбе, и посодействовать прекращению военных конфликтов в мире.
День друзей: история праздника
Международный День друзей был основан Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года. Празднику отвели дату 30 июля.
Во время провозглашения нового праздника, ООН обратилась к государственным структурам, международным и региональным организациям с призывом отмечать этот день "в соответствии с культурными традициями той или иной страны".
Также было предложено устраивать мероприятия, способствующие диалогам между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.
Поздравления с Днем друзей
Есть у каждого друзья,
Ведь без них никак нельзя.
И ни в счастье, ни в беде,
Без друзей нельзя нигде!
Поздравляем всех друзей,
С вами ярче жизнь, светлей,
Мы друзьям спасибо скажем,
Пусть же крепнет дружба наша!
***
Дружба бывает разной:
Крепкой и многообразной,
Веселой и очень спокойной,
Долгой, теплой, достойной.
В друзья всегда выбираешь
Того, кому доверяешь.
Того, с кем делишь секреты,
И с кем нарушаешь запреты.
Друзей своих поздравляю
И в этот день им желаю,
Чтоб были мы друг у друга
Всегда — и в солнце и в вьюгу!
***
Дружба — это не подарок,
Дружбу надо заслужить,
И поэтому в День Дружбы
Всем желаю не забыть:
Позвоните своим близким,
Пожелайте им добра
И тогда те пожеланья
К вам вернуться все сполна!
Всем своим друзьям скажу я,
Ничего не утая:
Вы — моя опора в жизни,
Моя пристань и семья.
***
Вы лучшие, любимые друзья!
Поднимите всегда мне настроение,
Вы все уже почти моя семья,
И с вами ярче каждое мгновение!
Пусть дружба наша крепнет с каждым днем,
Не встретятся пусть никогда преграды,
Ждет счастье вас в мгновении любом!
Друзья, вы моя высшая награда!
***
Поздравляю с Днем друзей и хочу пожелать всегда иметь поддержку близкого друга, никогда не терять друзей ни во времени, ни в ссорах, ни в обидах. Пусть дружба всегда будет в цене, желаю уметь быть самому хорошим другом и иметь в жизни верных замечательных друзей.
***
Поздравляю с Днем друзей! Пусть в жизни рядом всегда будет друг, способный выслушать, помочь и поддержать. Чтоб Вы не знали тяжесть одиночества и любое событие, как радостное так и грустное, могли разделить с настоящими друзьями.
***
Друг всегда поможет, протянет руку, поддержит. Истинный друг будет всю жизнь рядом, отгоняя невзгоды, грусть и печаль. Дружба — лучшее, что знает человечество и хранит это слово всеми силами. С днем друзей!
Ранее сообщалось, что в Украине установлен новый праздник - День отца.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet