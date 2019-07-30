США зовут союзников на миссию в Персидском заливе

Берлин официально попросили присоединиться к Лондону и Парижу в вопросе обеспечения свободы судоходства.

Соединенные Штаты официально попросили Германию принять участие в обеспечении безопасности торговой деятельности в Ормузском проливе. Об этом во вторник, 30 июля, заявили в посольство США в Берлине, сообщает Европейская правда.

"Мы официально попросили Германию присоединиться к Франции и Великобритании в охране Ормузского пролива и борьбе с иранской агрессии", - заявила пресс-секретарь посольства Тамара Стернберг-Греллер.

Она также напомнила, что члены немецкого правительства ясно сказали, что свободу судоходства следует защищать. "Наш вопрос - защищать кем?"

Как сообщал Корреспондент.net, Лондон предложил создать военно-морскую миссию под руководством Европы для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне кризиса с Ираном.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.

Ранее Великобритания и США обвинили Иран в попытке захватить британский нефтяной танкер British Heritage при его заходе из Персидского залива в Ормузский пролив.

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