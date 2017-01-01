Стрельба в США: двое погибших, стрелок мертв

В супермаркете Walmart в США мужчина открыл стрельбу - двое человек погибли, ранен полицейский, сам стрелок погиб.

В США произошла стрельба в супермаркете: есть погибшие Подробности

Два человека погибли в стрельбе в супермаркете Walmartв северном Миссиссиппи в США. Об этом сообщает FOXво вторник, 30 июля.

Инцидент произошел в понедельник, 29 июля. Одного погибшего нашли внутри супермаркета, еще одного - на парковке. Также был ранен полицейский, но его спас пуленепробиваемый жилет. Его госпитализировали в ближайший госпиталь, он в удовлетворительном состоянии.

Сам стрелок убит. Его мотивы пока неизвестны. На месте работает полиция - супермаркет находится в оцеплении полиции.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в американском городе Сан-Хосе на фестивале еды Gilroy Garlic, предварительно, погибли три человека, 14 были ранены. Позже оказалось, что момент стрельбы на фестивале попал на видео.

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