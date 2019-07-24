Казахского мэра уволили за видео из Лондона

Ролик в соцсети вызвал бурную реакцию, некоторые пользователи обвинили Абдрахимова в хвастовстве и призвали быть скромнее.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 30 июля, освободил от должности акима (мэра) города Шымкент Габидуллу Абдрахимова, сообщает пресс-служба президента.

Абдрахимову 44 года, он был назначен на должность акима Шымкента (на юге Казахстана) в июне 2018 года. На прошлой неделе Абдрахимов опубликовал на своей странице в Instagram видео из Лондона, откуда передал привет своим подписчикам, но отметил, что "все равно" любит Казахстан больше.

На видеозаписи Абдрахимов заявил, что "надо жить и работать в Казахстане и путешествовать по всему миру". Ролик вызвал бурную реакцию в социальных сетях, некоторые пользователи обвинили Абдрахимова в хвастовстве и призвали быть скромнее. Позже он заявил, что был в Лондоне в командировке.

Напомним, Токаев вступил в должность президента Казахстана 12 июня этого года. Перед этим в стране проходили митинги недовольных результатами президентских выборов. За два дня задержали около 700 человек.

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