В Беларуси вынесен второй в этом году смертный приговор

Суд признал Виктора Павлова виновным в жестоком убийстве двух сестер-пенсионерок. Обвиняемый раскаялся, но это не повлияло на решение судьи.

В Беларуси коллегия по уголовным делам Витебского областного суда приговорила Виктора Павлова к исключительной мере наказания за жестокое убийство двух сестер-пенсионерок. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр Витебская весна во вторник, 30 июля.

Это уже второй смертный приговор, который вынесли в Беларуси в 2019 году.

Гособвинитель запросил для Павлова высшую меру наказания – расстрел. Прокурор отметил, что убийство совершено этим лицом уже не в первый раз и это является отягчающим фактором.

В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что раскаивается и просил суд не выносить ему смертный приговор. Адвокат Павлова также убеждала суд не применять к нему исключительную меру и при вынесении приговора учесть его раскаяние и сотрудничество со следствием.

В итоге суд согласился с позицией гособвинителя как по сути обвинения, так и по мере наказания. Смертный приговор объявил председатель судебной коллегии Евгений Давлюд.

Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в высшей инстанции.

Напомним, Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

В январе 2019 года в Могилевской области Беларуси суд приговорил к смертной казни Александра Осиповича, которого признали виновным в убийстве двух девушек с особой жестокостью. По данным следствия, он нанес им около сотни ударов ножом, молотком и руками.

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