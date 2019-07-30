В Германии не поддержали совместную с США миссию в Персидском заливе

ФРГ может участвовать в европейской миссии только при условии согласования с США общей стратегии в отношении Ирана, отметили в Бундестаге.

У Берлина и Вашингтона разные подходы к иранской проблеме Подробности

Германия не поддерживает политику США по осуществлению максимального давления на Иран и не будет участвовать в совместной миссии в Персидской заливе. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает Handelsblatt со ссылкой на членов немецкого Бундестага.

"Сейчас совместной миссии по США быть не может, поскольку европейцы представляют принципиально иную политику в отношении Ирана", – сказал председатель комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген (ХДС).

Уполномоченный по вопросам обороны Христианско-демократического союза Иоганн Вадефул придерживается схожего мнения.

"Германия может участвовать в европейской миссии только при условии согласования с США общей стратегии в отношении Ирана. США к этому не готовы", – заявил он.

Ранее во вторник стало известно, что США официально попросили Германию принять участие в совместной миссии по охране торговых судов в Персидском заливе. Ранее согласие выразили Великобритания и Франция.

Напомним, Лондон предложил создать военно-морскую миссию под руководством Европы для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне кризиса с Ираном.

Как известно, 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.

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